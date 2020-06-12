Де дивитися онлайн Зоря – Динамо: розклад трансляцій

Луганська "Зоря" зустрінеться з київським "Динамо" у центральному матчі 26-го туру Прем'єр-ліги.

Конкуренти в боротьбі за друге місце в першості та путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів в суботу, 13 червня, змагатимуться на поле стадіону "Славутич-Арена" в Запоріжжі. Початок гри – о 17:00.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу 2+2. Крім того, показ зустрічі буде доступний на YouTube-каналі проекту Football Hub. Тут трансляцію буде супроводжувати передматчева студія за участю експертів і журналістів.

Матч "Динамо" і "Зорі" на НСК "Олімпійський" УПЛ

Відзначимо, що в нинішньому розіграші УПЛ команди зустрічалися вже двічі – в Запоріжжі команди розійшлися миром (2:2), а в Києві сильнішою була "Зоря" (1:2). Крім того, луганчани вже три гри не програють "біло-синім".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров може вдруге стати наставником київського "Динамо".