Де дивитися онлайн Зоря - Будучность: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" у четвер, 1 серпня, проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

У Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" підопічні Віктора Скрипника битимуться з чорногорською "Будучностю".

Після впевненої перемоги в гостях (3:1) у нашої команди залишаються прекрасні шанси на вихід в наступний етап.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу УНІАН. Крім того, пряму трансляцію з Чорногорії покаже інтернет-сайт ТСН "Проспорт". Початок гри – о 19:00 за київським часом.

У третьому раунді кваліфікації "Зоря", в разі проходу чорногорського бар'єру, зіграє з переможцем пари ЦСКА (Софія) – "Осієк".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) влаштував підставу українській команді в Лізі Європи.

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