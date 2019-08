Де дивитися онлайн жеребкування Ліги чемпіонів: розклад трансляцій

У Монте-Карло в четвер, 29 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Під час церемонії в Grimaldi Forum своїх суперників дізнається і єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".

Побачити трансляцію з Монако можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок – о 19:00. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

Крім того, церемонію покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5", телеканал "Євроспорт".

CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅



Pick the strongest team from each 👇 pic.twitter.com/D06AiDU5NA