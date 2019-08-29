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Де дивитися онлайн жеребкування Ліги чемпіонів: розклад трансляцій

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У Монте-Карло в четвер, 29 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Під час церемонії в Grimaldi Forum своїх суперників дізнається і єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".

Побачити трансляцію з Монако можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок – о 19:00. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

Крім того, церемонію покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", білоруський "Білорусь 5", телеканал "Євроспорт".

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Команда Луїша Каштру буде сіятися з другого кошика. Це означає, що суперниками "гірників" точно не стануть мадридські "Реал" і "Атлетико", дортмундська "Боруссія", неаполітанський "Наполі", лондонський "Тоттенхем", амстердамський "Аякс" і лісабонська "Бенфіка".

Також українці не зіграють з представниками Росії – московським "Локомотивом" і санкт-петербурзьким "Зенітом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер донецького "Шахтаря" Тайсон попросив клуб про трансфер в римську "Рому".

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Монако Монте Карло
Тег
ФК Шахтар
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