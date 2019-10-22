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22 жовтня • оновлено в 13:01
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Де дивитися онлайн Ювентус – Локомотив: по якому каналу матч Ліги чемпіонів

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Туринський "Ювентус" у вівторок, 22 жовтня, проведе на своєму полі матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

  • "Ювентус" лідирує в групі D, маючи в активі чотири очки
  • "Локомотив" набрав три пункти в ЛЧ, але йде на першому місці в чемпіонаті Росії
  • У минулому турі ЛЧ італійці розгромили "Байєр" (3:0), а "Локо" поступився на своєму полі мадридському "Атлетико" (0:2)

О КОТРІЙ ЮВЕНТУС – ЛОКОМОТИВ

"Стара сеньйора" на полі "Ювентус Стедіум" прийме віце-чемпіона Росії московський "Локомотив". Початок гри – о 22:00.

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тренування "Ювентуса"

тренування "Ювентуса"

ДЕ ДИВИТИСЯ ЮВЕНТУС – ЛОКОМОТИВ

Побачити протистояння можна буде в ефірі російського телеканалу "Матч ТВ". Тут трансляцію з Турина буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, гру покаже білоруський мовник "Білорусь 5. Інтеренет" і казахстанський "Казахстан"/"Qazaqstan".

Відзначимо, що після двох ігрових днів італійці лідирують разом з мадридським "Атлетико" в групі D, маючи в активі чотири очки. "Локомотив" же зумів обіграти "Байєр" з Леверкузена, і займає третю сходинку, але йде першим у чемпіонаті країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в донецькому "Шахтарі" анонсували гучний трансфер після матчу Ліги чемпіонів із загребським "Динамо".

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Італія Турин
Теги
ФК Ювентус ФК Локомотив Москва
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