Де дивитися онлайн "Ювентус" – "Динамо": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з туринським "Ювентусом".

Італійці вже забронювали собі вихід до плей-оф змагань, а ось кияни ведуть боротьбу з угорським "Ференцварошем" за путівку до Ліги Європи. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус – Динамо. Початок зустрічі на "Ювентус Стедіум" – у середу, 2 грудня, о 22:00 за київським часом.

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 2", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія. Також в Україні гра буде доступна на відеосервісі Megogo. Крім того, прямий ефір із Турину проведе російський мовник "Матч! Футбол".

Нагадаємо, в Києві в другому турі "Динамо" програло чемпіону Італії 0:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про суперництво з донецьким "Шахтарем" у нинішньому сезоні.