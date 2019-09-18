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18 вересня • оновлено в 16:54
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Де дивитися онлайн Вольфсбург - Олександрія: розклад трансляцій Ліги Європи

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У четвер, 19 вересня, в єврокубках стартує ще один український клуб. Бронзовий призер минулого сезону УПЛ "Олександрія" проведе матч 1-го туру Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом".

Де дивитися онлайн Вольфсбург - Олександрія: розклад трансляцій Ліги Європи

Матч прийматиме "Фольксваген-Арена" у Вольфсбурзі, здатна прийняти 30 тисяч глядачів. Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

У прямій трансляції матч "Вольфсбург" - "Олександрія" на території України покаже телеканал "Футбол 2".

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Відзначимо, що поєдинок стане історичним для олександрійців, адже вони дебютують в основній стадії єврокубків: дві попередні спроби пробитися в груповий етап Ліги Європи через кваліфікацію завершувалися для команди Володимира Шарана невдало.

Додамо, що, крім "Вольфсбурга", суперниками "Олександрії" в групі є бельгійський "Гент" і французький "Сент-Етьєн".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у четвер свій поєдинок 1-го туру ЛЄ проведе київське "Динамо", яке зустрінеться зі шведським "Мальме".

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Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ФК Вольфсбург ПФК Олександрія
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