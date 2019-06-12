Де дивитися онлайн Україна – Південна Корея: розклад трансляцій фіналу ЧС з футболу U-20

У фіналі чемпіонату світу-2019 молодіжна збірна України з футболу зіграє з командою Південної Кореї.

Битва за золоті медалі першості відбудеться в суботу, 15 червня, на муніципальному стадіоні в Лодзі. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Південна Корея. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

На ТВ гру можна буде побачити у прямій трансляції на загальнонаціональному каналі UA:Перший. Крім того, показ зустрічі заплановано в ефірній сітці польського мовника TVP Sport. Також у неділю, 16 червня, о 08:30 ранку гру в записі покажуть білоруські "Білорусь 5" і "Білорусь 5. Інтернет".

збірна України U-20

В прямому ефірі за фіналом чемпіонату світу U-20 також можна буде спостерігати завдяки стрімінговій платформі sport.suspilne.media.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в півфіналі молодіжного ЧС-2019 обіграла Італію. При цьому на останніх хвилинах гри головний арбітр відмінив гол апеннінців після перегляду відеоповтору, чим викликав істерику в Італії.

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