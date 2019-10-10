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10 жовтня • оновлено в 21:29
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Де дивитися онлайн Україна – Португалія: на якому каналі матч відбору Євро-2020

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У Києві в понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу проведе найочікуваніший матч відбору до Євро-2020.

На НСК "Олімпійський" команда Андрія Шевченка зустрінеться з чинними чемпіонами континенту – португальцями. OBOZREVATEL забезпечить онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія. Початок – о 21:45.

Ті, хто не встигнуть купити квитки на гру, зможуть підтримати нашу збірну завдяки прямому ефіру на загальнонаціональному каналі "Україна".

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Крім того, спеціалізований "Футбол 1" покаже матч у розширеному форматі – з аналітичною студією за участі журналістів та експертів. Також ефір зі столиці України запланував російський мовник "Матч ТВ".

Зазначимо, що команда Шевченка в поєдинку проти Португалії може достроково забезпечити собі місце у фінальній частині Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Португалії зазнала серйозної втрати перед матчем з українцями.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна - Португалія
Місце
Україна Київ
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
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