Де дивитися онлайн Угорщина – Росія: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна Росії з футболу у неділю, 6 вересня, проведе свій другий матч в Лізі націй УЄФА. Підопічні Станіслава Черчесова у 2-му турі Ліги B групи 3 відправляться в Угорщину.

Зустріч в Будапешті на "Пушкаш Арені" розпочнеться о 18:55 за київським часом і пройде без глядачів через пандемію коронавiрусу.

Побачити поєдинок Угорщина – Росія можна буде в ефірі "Першого каналу" Росії і спеціалізованого "Матч! Прем'єр", де показ гри буде супроводжуватися аналітичною студією. Крім того, трансляція в запису о 00:45 буде доступна на каналі "Матч ТВ".

Згідно з регламентом турніру, команди грають один з одним вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року. Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня збірна Росії провела матч 1-го туру проти Сербії. Поєдинок в Москві завершився з рахунком 3:1.