Де дивитися онлайн Туреччина – Росія: розклад трансляцій Ліги націй

Збірна Росії з футболу у неділю, 15 листопада, проведе свій п'ятий матч в Лізі націй УЄФА.

Підопічні Станіслава Черчесова у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" зіграють з командою Туреччини. Початок о 19:00 за київським часом.

Побачити поєдинок Туреччина – Росія можна буде в ефірі "Першого каналу" Росії і спеціалізованого "Матч! Прем'єр", де показ гри буде супроводжуватися аналітичною студією. Крім того, 16 листопада о 00:45 трансляція буде доступна в запису на каналі "Матч ТВ".

Згідно з регламентом турніру, команди грають один з одним вдома і на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй (півфінали, матч за третє місце і фінал), яка намічена на червень 2021 року. Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому збірна Росії з футболу в гостьовому товариському матчі сенсаційно не зуміла перемогти команду Молдови. Зустріч на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі завершилася з рахунком 0:0.