Де дивитися онлайн Спартак – ЦСКА: розклад трансляцій матчу

У Москві в понеділок, 19 серпня, відбудеться центральний матч шостого туру нового розіграшу чемпіонату Росії з футболу.

На стадіоні "Відкриття-Арена" зійдуться закляті вороги – столичні "Спартак" і ЦСКА. Початок зустрічі – о 20:00 за київським і московським часом.

Побачити принципове протистояння можна буде в ефірі російського телеканалу "Матч! Прем'єр". Мовник організовує виїзну та студійну аналітичні студії. Під час трансляції поєдинку експерти й журналісти обговорять шанси команд, перебіг гри та її підсумок.

"Спартак" – ЦСКА Чемпионат.com

Зазначимо, що після п'яти зіграних матчів армійці, які йдуть на п'ятій сходинці з 10 очками, випереджають одвічного конкурента на два пункти. Лідером першості є "Зеніт", в активі якого 14 набраних очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький спровокував скандал у матчі чемпіонату Росії.

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