Де дивитися онлайн "Шахтар" - "Динамо": розклад трансляцій УПЛ

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють у матчі 14-го туру чемпіонату України футболу в Прем'єр-лізі. Гра відбудеться у неділю, 10 листопада, в Харкові.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо. Початок зустрічі – о 17:00.

Побачити чергову класичну битву українського футболу можна буде завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня наші гранди провели зустріч 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108 хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що в цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

10 серпня зустріч між "Шахтарем" і "Динамо" в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників". У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

Нагадаємо, що "Динамо" 28 липня обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

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