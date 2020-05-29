Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграють у центральному матчі 24-го туру розіграшу Прем'єр-ліги України.

Зустріч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський", однак господарями виступлять "гірники". Лідери першості битимуться зі своїм головним суперником у неділю, 31 травня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок – о 17:00.

Побачити головне дербі країни можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ буде супроводжувати аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Шахтар – Динамо ФК "Шахтар"

Відзначимо, що напередодні зустрічі обидві команди провели по два спаринги. "Шахтар" завдав поразок "Руху" і "Оболоні-Бровар" з однаковим рахунком 4:0. "Динамо" в свою чергу зіграло внічию з "Рухом" (0:0) і переграло "Олімпік" (2:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що гра з "Шахтарем" буде більше схожою на товариську.