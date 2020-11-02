Де дивитися онлайн "Шахтар" – "Боруссія" М: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у вівторок, 3 листопада, проведе третій матч групового турніру Ліги чемпіонів.

Команда Луїша Каштру на столичному НСК "Олімпійський" зіграє з "Боруссією" з Менхенглабдаха. Спочатку на арені планувалася присутність глядачів, однак пізніше "гірникам" заборонили пускати вболівальників на гру.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Боруссія М. Початок – о 19:55.

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, ефір з Києва проведуть російські мовники "Матч! Прем'єр" і "Матч! Футбол 2" і білоруський "Білорусь 5. Інтернет".

Нагадаємо, "Шахтар" лідирує в групі В, маючи в активі чотири очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фото гравця "Шахтаря" Віктора Коваленка використовували для поширення фейків у Білорусі.