Де дивитися онлайн "Реал" - "Атлетіко": розклад трансляцій Суперкубка Іспанії

Мадридський "Реал" у неділю, 12 січня, зiграє проти земляків з "Атлетіко" у фіналі Суперкубка Іспанії.

Вирішальний поєдинок турніру пройде на стадіоні імені Короля Абдулли в Спортивному містечку Джидда (Саудівська Аравія). Початок о 21:00 за київським часом (22:00 мск).

У прямому ефірі фінал покажуть російські телеканали "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" і "Сила". Крім того, трансляція запланована на найбільшому в Східній Європі і СНД OTT / VOD відеосервісі Megogo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня німецький гравець мадридського "Реала" Тоні Кроос відзначився фантастичним голом у півфіналі Суперкубка Іспанії.

У матчі проти "Валенсії" нападник збірної Німеччини забив прямим ударом з кутового. У футболі такий м'яч називають "сухий лист".

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