Де дивитися онлайн Португалія – Нідерланди: розклад трансляцій фіналу Ліги націй

Збірна Португалії зіграє з командою Нідерландів у вирішальному матчі Ліги націй УЄФА. Фінал турніру відбудеться 9 червня, у неділю, на стадіоні "Драгау" в Порту.
Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.
Побачити протистояння грандів європейського футболу можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.
Також гру покажуть в прямому ефірі російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", де вболівальники зможуть почути авторитетні думки аналітиків. Крім того, трансляцію з Португалії в своїй сітці запланували "Білорусь 5" і TV6 (Естонія).
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кріштіану Роналду зробив хет-трик у матчі зі Швейцарією і вивів збірну Португалії в фінал Ліги націй.
У другому півфіналі лише в додатковий час голландці розібралися з командою Англії.
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