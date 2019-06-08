Де дивитися онлайн Португалія – Нідерланди: розклад трансляцій фіналу Ліги націй

Збірна Португалії зіграє з командою Нідерландів у вирішальному матчі Ліги націй УЄФА. Фінал турніру відбудеться 9 червня, у неділю, на стадіоні "Драгау" в Порту.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Побачити протистояння грандів європейського футболу можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Також гру покажуть в прямому ефірі російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", де вболівальники зможуть почути авторитетні думки аналітиків. Крім того, трансляцію з Португалії в своїй сітці запланували "Білорусь 5" і TV6 (Естонія).

Новини Роналду забив фантастичний гол у півфіналі Ліги націй

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кріштіану Роналду зробив хет-трик у матчі зі Швейцарією і вивів збірну Португалії в фінал Ліги націй.

У другому півфіналі лише в додатковий час голландці розібралися з командою Англії.

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