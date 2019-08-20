Де дивитися онлайн Олімпіакос – Краснодар: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Грецький "Олімпіакос" і російський "Краснодар" у середу, 21 серпня, проведуть перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Суперники зійдуться в Піреї на стадіоні "Георгіос Караїскакіс". Початок зустрічі – о 22:00 за київським і московським часом.

Пряма трансляція зустрічі запланована на телеканалі "Матч ТВ". Тут показ поєдинку буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів, які оцінять шанси команд на успіх, а також підведуть підсумок гри.

ФК "Краснодар"

Відзначимо, що для краснодарської команди нинішній сезон є дебютним у найпрестижнішому європейському клубному турнірі. На попередній стадії росіяни здійснили сенсаційний камбек у протистоянні з "Порту", коли після мінімальної поразки вдома (0:1) "бики" були сильнішими за суперника на виїзді (2:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" після фіаско в Лізі чемпіонів відправило у відставку головного тренера Олександра Хацкевича, на місце якого було призначено Олексія Михайличенка.

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