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Де дивитися онлайн Олімпіакос – Краснодар: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

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Грецький "Олімпіакос" і російський "Краснодар" у середу, 21 серпня, проведуть перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Суперники зійдуться в Піреї на стадіоні "Георгіос Караїскакіс". Початок зустрічі – о 22:00 за київським і московським часом.

Пряма трансляція зустрічі запланована на телеканалі "Матч ТВ". Тут показ поєдинку буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів, які оцінять шанси команд на успіх, а також підведуть підсумок гри.

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Де дивитися онлайн Олімпіакос – Краснодар: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

ФК "Краснодар"

Відзначимо, що для краснодарської команди нинішній сезон є дебютним у найпрестижнішому європейському клубному турнірі. На попередній стадії росіяни здійснили сенсаційний камбек у протистоянні з "Порту", коли після мінімальної поразки вдома (0:1) "бики" були сильнішими за суперника на виїзді (2:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" після фіаско в Лізі чемпіонів відправило у відставку головного тренера Олександра Хацкевича, на місце якого було призначено Олексія Михайличенка.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Греція
Теги
ФК Краснодар ФК Олімпіакос
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Что происходит? Зачем этот мусор здесь выкладывать? Это что - какая-то тварь самодеятельность на Обозе устроила? Или Обоз так низко пал?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Афтар моцковит, ты случайно не перепутал сайты? Какой в жоп е красный дар? Что за пропаганда рашизма?
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