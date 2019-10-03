Де дивитися онлайн Олександрія – Гент: на якому каналі пряма трансляція матчу Ліги Європи

Бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" у четвер, 3 жовтня, проведе другий матч групового етапу Ліги Європи.

Вперше в історії команда Володимира Шарана зіграє поєдинок основної сітки турніру на своєму полі, яким для "Олександрії" у нинішньому єврокубковому сезоні є "Арена Львів".

Наші хлопці поміряються силами з бельгійським "Гентом". Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Початок гри – о 19:55. Показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

"Гент" на "Арені Львів" ФК "Гент"

Відзначимо, що в першому турі "Олександрія" поступилася на виїзді німецькому "Вольфсбургу" (1:3), а бельгійці обіграли французький "Сент-Етьєн" (3:2).

Цікаво, що кольори "Гента" захищають відразу три футболісти збірної України – захисник Ігор Пластун, хавбек Роман Безус та нападник Роман Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Олександрія", "Динамо" і "Шахтар" потрапили у дивну ситуацію в другому турі єврокубків.

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