Де дивитися онлайн Маріуполь - АЗ: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

8 серпня пройде перший матч 3-го раунду відбору Ліги Європи, в якому "Маріуполь" приймає АЗ (Нідерланди). Команди зіграють в Одесі, де "Маріуполь" проводить домашні єврокубкові зустрічі.

Приазовці перед стартом в Лізі Європи зіграли два матчі в рамках української Прем'єр-ліги. І якщо в першому турі команда Олександра Бабича поступилася на виїзді новачку вищого дивізіону "Колосу" з Ковалівки (1:2), то в другому вже на своєму полі обіграла бронзового призера минулого чемпіонату "Олександрію" (2:1).

ФК "Маріуполь"

А ось команда з Алкмаара успішно стартувала в чемпіонаті Нідерландів - в першому турі АЗ на своєму полі розгромив "Фортуну" (4:0), всі м'ячі забивши після перерви.

У прямій трансляції матч "Маріуполь" - АЗ, який пройде на одеському стадіоні "Чорноморець", покаже на території України телеканал "Футбол 1". Початок поєдинку - о 20:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи, на якому "Зоря" і "Маріуполь" дізналися своїх потенційних суперників.

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