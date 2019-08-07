Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Де дивитися онлайн Маріуполь - АЗ: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

424 Читати матеріал російською

8 серпня пройде перший матч 3-го раунду відбору Ліги Європи, в якому "Маріуполь" приймає АЗ (Нідерланди). Команди зіграють в Одесі, де "Маріуполь" проводить домашні єврокубкові зустрічі.

Приазовці перед стартом в Лізі Європи зіграли два матчі в рамках української Прем'єр-ліги. І якщо в першому турі команда Олександра Бабича поступилася на виїзді новачку вищого дивізіону "Колосу" з Ковалівки (1:2), то в другому вже на своєму полі обіграла бронзового призера минулого чемпіонату "Олександрію" (2:1).

Де дивитися онлайн Маріуполь - АЗ: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

ФК "Маріуполь"

А ось команда з Алкмаара успішно стартувала в чемпіонаті Нідерландів - в першому турі АЗ на своєму полі розгромив "Фортуну" (4:0), всі м'ячі забивши після перерви.

Новини
Старт в Лиге Европы и скандал с единым пулом УПЛ: обзор спортивных СМИ

У прямій трансляції матч "Маріуполь" - АЗ, який пройде на одеському стадіоні "Чорноморець", покаже на території України телеканал "Футбол 1". Початок поєдинку - о 20:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи, на якому "Зоря" і "Маріуполь" дізналися своїх потенційних суперників.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Одеса
Тег
ФК Маріуполь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...