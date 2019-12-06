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6 грудня • оновлено в 22:57
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Де дивитися онлайн Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: на якому каналі пряма трансляція

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У 16-му турі чемпіонату Англії відбудеться одне з найпринциповіших протистоянь європейського футболу.

У центральному матчі ігрового дня в суботу, 7 грудня, зійдуться непримиренні суперники та сусіди по місту – "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті". Початок гри – о 19:30 за київським і о 20:30 за московським часом.

Побачити манкуніанського дербі можна буде в ефірі телеканалу Setanta Sports Україна. У Росії гру покаже онлайн-сервіс Okko, а в Білорусі її трансляцію проведе місцевий мовник "Білорусь 5".

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Відзначимо, що в турнірній таблиці Прем'єр-ліги команди розділяють 11 очок. Після 15 зіграних матчів команда українця Олександра Зінченка йде на третьому рядку, маючи в активі 32 пункту. А "Юнайтед" розташувалися на шостому рядку, набравши 21 бал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моуріньо ледь не отримав травму під час гри своєї команди з "Манчестер Юнайтед".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Англії
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Манчестер Юнайтед
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