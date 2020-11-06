Де дивитися онлайн "Манчестер Сіті" – "Лівепуль": розклад трансляцій матчу АПЛ

Олександр Чеканов Футбол 17:05, 6.11.2020

В англійській футбольній Прем'єр-лізі в неділю, 8 листопада, відбудеться центральний матч восьмого туру, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та "Ліверпуль".

Поєдинок двох останніх чемпіонів країни відбудеться на стадіоні "Етіхад Стедіум". Початок гри – о 18:30 за київським часом.

В Україні побачити протистояння можна буде в прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports. Його показ також доступний на відеосервісі Megogo.

Російські любителі футболу зможуть стежити за трансляцією гри завдяки онлайн-кінотеатру Okko. А в Білорусі поєдинок покаже телеканал "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок матч Ліги Європи між іспанським "Вільярреалом" та ізраїльським "Маккабі" було відкладено на одну годину через страшну зливу.

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