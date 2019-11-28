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29 листопада • оновлено в 10:55
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Де дивитися онлайн Мальме – Динамо: на якому каналі футбол

23.1т
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Віцечемпіон України київське "Динамо" у поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги Європи зіграє на виїзді зі шведським "Мальме".

Прямі конкуренти в боротьбі за вихід до плей-оф зіграють одне з одним на полі стадіону "Сведбанк" у четвер, 28 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Мальме – Динамо. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Підтримати українську команду можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 2". Крім того, показ гри у своїй ефірній сітці запланували російський мовник "Матч! Футбол 2" та білоруський "Білорусь 5".

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Динамо – Мальме

Динамо – Мальме

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Зазначимо, що "Динамо" ділить першу сходинку у групі В з данським "Копенгагеном", маючи в активі шість очок. "Мальме" же має на один набраний пункт менше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розгромно перемогло у принциповому матчі української Прем'єр-ліги з "Маріуполем".

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Динамо – Мальме
Місце
Швеція Мальме
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ
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