Де дивитися онлайн Ліверпуль – Норвіч: розклад трансляцій матчу АПЛ

В англійській футбольній Прем'єр-лізі у п'ятницю, 9 серпня, стартує новий розіграш національного чемпіонату.

Відкривати першість будуть переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" та новачок елітного дивізіону "Норвіч".

О КОТРІЙ ЛІВЕРПУЛЬ – НОРВІЧ

Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Енфілд Роуд". Початок – о 22:00 за київським, московським і мінським часом.

ФК Ліверпуль

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛІВЕРПУЛЬ – НОРВІЧ

В Україні любителі англійського футболу зможуть побачити пряму трансляцію з Ліверпуля на каналі Setanta Sports.

У Росії стартову зустріч нового англійського сезону Прем'єр-лізі покаже сервіс ОККО Спорт.

А у Білорусі спостерігати за поєдинком "Ліверпуль" – "Норвіч" можна буде на телеканалі "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст збірної Англії Уейн Руні прийняв сенсаційне рішення про перехід до нового клубу.

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