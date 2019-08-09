Де дивитися онлайн Ліверпуль – Норвіч: розклад трансляцій матчу АПЛ

В англійській футбольній Прем'єр-лізі у п'ятницю, 9 серпня, стартує новий розіграш національного чемпіонату.
Відкривати першість будуть переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" та новачок елітного дивізіону "Норвіч".
О КОТРІЙ ЛІВЕРПУЛЬ – НОРВІЧ
Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Енфілд Роуд". Початок – о 22:00 за київським, московським і мінським часом.
ФК Ліверпуль
ДЕ ДИВИТИСЯ ЛІВЕРПУЛЬ – НОРВІЧ
В Україні любителі англійського футболу зможуть побачити пряму трансляцію з Ліверпуля на каналі Setanta Sports.
У Росії стартову зустріч нового англійського сезону Прем'єр-лізі покаже сервіс ОККО Спорт.
А у Білорусі спостерігати за поєдинком "Ліверпуль" – "Норвіч" можна буде на телеканалі "Білорусь 5".
Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст збірної Англії Уейн Руні прийняв сенсаційне рішення про перехід до нового клубу.
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