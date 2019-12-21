Де дивитися онлайн Ліверпуль - Фламенго: розклад трансляцій фіналу Клубного ЧС

21 грудня на стадіоні "Халіфа" в Досі (Катар) пройде фінал Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться англійський "Ліверпуль" і бразильський "Фламенго".

Трофей клубного чемпіонату світу ФІФА

Пряму трансляцію протистояння англійського та бразильського клубів можна буде подивитися на телеканалі "UA: Перший". Початок - о 19.30 за київським часом.

"Ліверпуль" виступає на чемпіонаті на правах переможця європейської Ліги чемпіонів. На шляху до фіналу мерсисайдці не без зусиль з рахунком 2:1 обіграли мексиканський "Монтеррей" завдяки голу в компенсований час у виконанні Роберто Фірміно.

"Фламенго" є володарем Кубка Лібертадорес (південноамериканський аналог Ліги чемпіонів). У півфіналі "стерв'ятники" обіграли саудівський "Аль Хіляль" з рахунком 3:1.

Чинним володарем трофею є мадридський "Реал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА пішла на безпрецедентний крок щодо проведення ЧС-2022.

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