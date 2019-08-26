Де дивитися онлайн Краснодар – Олімпіакос: розклад трансляцій плей-офф Ліги чемпіонів

Російський футбольний клуб "Краснодар" у вівторок, 27 серпня, проведе матч-відповідь плей-офф відбору Ліги чемпіонів з грецьким "Олімпіакосом".

"Бики" спробують створити диво після розгромної поразки на виїзді 4:0. Поєдинок відбудеться на полі стадіону "Краснодар". Початок гри – о 22:00 за київським і московським часом.

Побачити протистояння росіян і греків можна буде завдяки трансляції на російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Прем'єр". Показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Олімпіакос – Краснодар ФК "Краснодар"

Крім того, трансляцію з Краснодара проведуть білоруський мовник "Білорусь 5" і казахський "Казспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лізі чемпіонів зіграли найдраматичніший матч сезону, в якому було пробито 22 пенальті.

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