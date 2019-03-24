Де дивитися онлайн Казахстан - Росія: розклад трансляцій відбору Євро-2020

Збірна Росії з футболу в суботу, 24 березня, проведе свій другий матч відбіркового раунду чемпіонату Європи 2020 року.

Після поразки від Бельгії, команда Станіслава Черчесова в Астані на стадіоні "Астана Арена" в поєдинку групи I битиметься з Казахстаном. Початок зустрічі - о 15:55 за київським часом.

Збірна Казахстану vesti.kz

Побачити гру господарів чемпіонату світу 2018 року і команди Міхала Білека можна буде в прямому ефірі тематичного українського телеканалу "Футбол 2". Також поєдинок запланований в ефірній сітці російських "Матч ТВ!" і "Матч Прем'єр".

У записі гру 24 березня о 23:30 покаже "Матч Прем'єр", 25 березня о 00:10 "Матч! Футбол 1" і о 05:00 "Матч! Футбол 3".

Фаворитом матчу вважається збірна РФ. Ставки на перемогу гостей поля приймаються з коефіцієнтом 1,83. Нічия оцінюється котируванням в 3,40. А показники на успіх казахстанських футболістів досягають рівня 4,60.

Нагадаємо, що 22 березня у відборі на Євро-2020 стартувала і збірна України. Підопічні Андрія Шевченка в Лісабоні зіграли внічию з Португалією.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть з Люксембургом 25 березня. Букмекери вже зробили прогноз на цей поєдинок.

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