Де дивитися онлайн Катар U-20 – Україна U-20: розклад трансляцій чемпіонату світу з футболу

На чемпіонаті світу у Польщі у понеділок, 27 травня, молодіжна збірна України з футболу проведе другий матч групового етапу.

Команда Олександра Петракова на полі міського стадіону у Бєльсько-Бяла зустрінеться із представником Азії Катаром. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

Підтримати "жовто-синіх" можна буде біля екранів телевізорів завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі UA:Перший. Крім того, відеотрансляція матчу буде доступна на стрімінговій платформі sport.suspilne.media.

збірна України U-20

Нагадаємо, у стартовій зустрічі завдяки голам Сергія Булеци та Дениса Попова українська збірна здолала США — 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодіжна збірна України зазнала грандіозної втрати перед стартом на чемпіонаті світу у Польщі, залишившись без основного захисника київського "Динамо".

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