Де дивитися онлайн Іспанія – Україна: на якому каналі, розклад трансляцій

Збірна України з футболу в неділю, 6 вересня, проведе матч другого туру групи 4 Дивізіону А Ліги націй. Суперниками нашої команди стане ексчемпіони світу іспанці.

Гра для "жовто-синіх" буде носити виїзний характер. Зустріч пройде у Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано", який є домашнім для молодіжної команди "Реала". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.

Побачити гру українців з однією з найкращих команд світу можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, трансляцію з Мадрида організовує спеціалізований "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів.

Також до гри збірної України проявили інтерес в Росії, де її буде транслювати "Матч ТВ", і Білорусі, показ на території якої проведе "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна обіграла Швейцарію у стартовій грі Ліги націй, а команда Іспанії уникла поразки в поєдинку проти Німеччини.