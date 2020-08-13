Де дивитися онлайн Інтер – Шахтар: розклад трансляцій 1/2 фіналу Ліги Європи

Шахтар зіграє в півфіналі з Інтером.

Донецький "Шахтар" у понеділок, 17 серпня, проведе поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи з італійським "Інтером".

Зустріч пройде в Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур Шпиль-Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію гри Інтер – Шахтар. Початок – о 22:00 за київським часом.

Через пандемію коронавiрусу з цієї стадії Ліги Європи команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Німеччині.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський "Матч ТВ"

Чемпіон України в разі виходу в фінал зіграє з переможцем пари "Севілья" – "Манчестер Юнайтед". Ці команди зустрінуться між собою 16 серпня, 22:00. Фінал заплановано на 21 серпня.

Нагадаємо, що донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург".

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

В 1/4 фіналу наші співвітчизники були сильнішими за "Базель" (4:1).