Де дивитися онлайн футбол Україна – США: розклад трансляцій чемпіонату світу з футболу U-20

Збірна України в п'ятницю, 24 травня, починає свої виступи на молодіжному чемпіонаті світу з футболу в Польщі.

Команда Олександра Петракова потрапила до групи D, де її суперниками стануть збірні США, Катару та Нігерії. У стартовій грі "жовто-сині" будуть протистояти американцям. Матч пройде на полі стадіону міста Бєльсько-Бяла. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

Збірна України U-20 ФФУ

Побачити зустріч українців та американців можна буде в прямому ефірі загальнонаціонального каналу UA:Перший. Крім того, за грою можна буде стежити в інтернеті на спеціальній стрімінговій платформі sport.suspilne.media.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зазнала грандіозної втрати перед стартом на молодіжному чемпіонаті світу, втративши футболіста основного складу київського "Динамо".

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