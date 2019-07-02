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Де дивитися онлайн футбол Бразилія – Аргентина: розклад трансляцій 1/2 фіналу Копа Америка

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Збірні Аргентини та Бразилії у вівторок, 2 липня, змагатимуться в класичному протистоянні в межах півфіналу Копа Америка.

Поєдинок відбудеться в Белу-Орізонті на полі стадіону "Мінейран". Початок гри – о 03:30 ночі середи, 3 липня, за київським часом.

Побачити битву двох заклятих ворогів можна буде в прямому ефірі російського телеканалу "Матч ТВ". Крім того, трансляцію з Бразилії проведе ще один російський мовник – "Матч! Футбол 1".

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Бразилія – Аргентина

Бразилія – Аргентина

Відзначимо, що в іншому півфінальному протистоянні в середу, 3 липня, змагатимуться збірні Чилі і Перу. Фінал турніру пройде 7 липня на легендарному стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив сенсаційний вчинок під час матчу Копа Америка.

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Тема
Копа Америка
Місце
БразиліяБелу-Орізонті
Теги
збірна Бразилії з футболузбірна Аргентини з футболу
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