Де дивитися онлайн фінал Ліги Європи Челсі – Арсенал: розклад трансляцій

Два представники англійської Прем'єр-ліги, лондонські "Челсі" і "Арсенал", зійдуться у фіналі Ліги Європи сезону 2018/19.

Підопічні Мауріціо Сарри та Унаї Емері розіграють почесний трофей на Олімпійському стадіоні в Баку в середу, 29 травня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги Європи Челсі – Арсенал. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити лондонського дербі можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Футбол 2". Тут показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, ефір зі столиці Азербайджану в своїй сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5".

Відзначимо, що для "Арсеналу" майбутній фінал є надзвичайно важливим. У разі перемоги "каноніри" отримають путівку до групового турніру наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп розкритикував УЄФА за проведення фіналів єврокубків в країнах Східної Європи, згадавши про фінал Ліги чемпіонів-2018 в Києві.

Учасники фіналу Ліги Європи "Челсі" і "Арсенал" повернули в УЄФА частину своєї квиткової квоти. Фанати обох англійських команд вимагають перенести вирішальний матч турніру з Баку.

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