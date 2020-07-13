Де дивитися онлайн "Динамо" – "Зоря": розклад трансляцій битви за Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" та луганська "Зоря" у четвер, 16 липня, зустрінуться в столиці України у центральному матчі 31-го туру Прем'єр-ліги.

Команди разом з чернігівською "Десною" ведуть боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. При цьому суперники відстають один від одного на одне очко – луганчани мають в активі 57 набраних балів, динамівці набрали 56 пункти, а представника Чернігова – 55.

Побачити протистояння "Зорі" та "Динамо" можна буде у прямій трансляції на каналі 2+2. Початок гри – о 19:00. Крім того, розширений показ з аналітичною студією проведе проект Football Hub на каналі в YouTube.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні УПЛ команди провели вже три зустрічі – суперники обмінялися гостьовими перемогами (1:2 на користь "Зорі" і 1:3 на користь "Динамо"), а ще одна зустріч завершилася внічию (2:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 30-му турі УПЛ зіграло внічию з "Олександрією", пропустивши два голи з пенальті.