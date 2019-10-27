Де дивитися онлайн "Динамо" - "Шахтар": розклад трансляцій 1/8 фіналу Кубка України

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар зіграють в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Гра відбудеться в середу, 30 жовтня на столичному НСК "Олімпійський".

Динамо - Шахтар

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Шахтар. Початок зустрічі - о 19:30.

Побачити чергову класичну битву українського футболу можна буде завдяки прямій трансляції на каналі 2 + 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня зустріч між цими командами в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників". У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

Нагадаємо, що "Динамо" 28 липня обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

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