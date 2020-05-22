Де дивитися онлайн "Динамо" - "Рух": розклад трансляцій

Михайло Морозов Футбол 10:44, 22.05.2020 Оновлено: 10:56, 22.05.2020

У п'ятницю, 22 травня, київське "Динамо" проведе свій перший матч після ослаблення карантинних заходів. У товариському поєдинку підопічні Олексія Михайличенка зустрінуться з "Рухом" з Винників.

Матч, який почнеться о 14:00 за київським часом, можна буде подивитися на клубному YouTube-каналі "Руху". Гра пройде на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

"Динамо Київ
Динамо Київ від Шурика

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України дозволив проводити спортивні заходи, в яких беруть участь до 50 осіб. Це дозволяє командам дограти сезон в українській Прем'єр-лізі, перший матч якої має відбутися на 30 травня.

Запланований на 30 травня поєдинок "Динамо" і "Шахтаря" "з імовірністю 90%" пройде в інший день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро футболістів "Динамо" отримали травми після виходу з карантину.

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