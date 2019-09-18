Де дивитися онлайн Динамо — Мальме: розклад трансляцій Ліги Європи

У четвер, 19 вересня, "Динамо" проведе матч 1-го туру групового раунду Ліги Європи. Кияни в рідних стінах прийматимуть шведський клуб "Мальме".

Гра відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". Початок — о 19:55. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу ЛЄ.

Шанувальники футболу зможуть спостерігати за поєдинком і в прямому ефірі біля екранів ТБ. Трансляція буде доступна в Україні на телеканалі "Футбол 1". Також гру покаже російський телеканал "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що "Динамо" готується до старту в груповому турнірі Ліги Європи на фоні серії провальних результатів. "Біло-сині" не можуть перемогти протягом шести матчів поспіль — востаннє кияни вигравали ще 8 серпня, коли командою керував Олександр Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Динамо" будуть серйозно оштрафовані, якщо не зможуть перемогти "Мальме" в 1-му турі Ліги Європи.

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