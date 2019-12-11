Де дивитися онлайн Динамо – Лугано: по якому каналу трансляція матчу Ліги Європи

Віцечемпіон України, київське "Динамо" у четвер, 12 грудня, проведе вирішальний матч групового етапу Ліги Європи проти швейцарського клубу "Лугано".

Гра відбудеться на домашній арені киян НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55.

"Динамо" у четвер прийматиме "Лугано" в Лізі Європи ФК "Динамо"

Для підопічних Олексія Михайличенка зустріч має вирішальне значення – "біло-синім" необхідна тільки перемога для виходу у весняну частину єврокубків, хоча за певних умов не допоможуть навіть три очки.

Побачити гру можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1". Тут показ зустрічі супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Нагадаємо, що після п'яти турів у активі динамівців одна перемога, три нічиї та одна поразка. Український клуб з 6 очками посідає третє місце в таблиці, поступаючись "Копенгагену" (9 очок) і "Мальме" (8). "Лугано", у якого 2 пункти, шансів на продовження боротьби вже не має.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 грудня "Динамо" в меншості сенсаційно програло в центральному матчі туру УПЛ "Зорі".

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