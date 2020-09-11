Де дивитися онлайн "Динамо" – "Десна": розклад трансляцій матчу УПЛ

У п'ятницю, 11 вересня, у другому турі української Прем'єр-ліги "Динамо" прийме "Десну" на НСК "Олімпійський".

Обидві команди здобули перемоги в своїх перших матчах чемпіонату. Чернігівський клуб вдома розібрався з луганською "Зорею" з рахунком 3:1, а кияни на виїзді розгромили донецький "Олімпік" (4:1).

Під час паузи на міжнародні поєдинки "Динамо" в товариському матчі обіграло "Колос" завдяки голу Артема Кравця, а "Десна" провела три матчі: проти "Оболоні" (5:2), "Шахтаря" до 21 року (5:1) і "Полісся" (0:0).

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 19:00 за київським часом, можна буде подивитися на телеканалі "2+2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА висунув вимогу "Динамо" перед поєдинком третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ. Раніше букмекери назвали фаворита протистояння, яке відбудеться у вівторок, 15 вересня.

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