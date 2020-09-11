Де дивитися онлайн Динамо – АЗ: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у вівторок, 15 вересня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з нідерландським АЗ.

Команда Мірчі Луческу за путівку до плей-офф відбору посперечається з суперником на полі НСК "Олімпійський", потрапити на який глядачі не зможуть. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – АЗ. Час початку – о 20:00.

Побачити протистояння можна буде в прямому ефірі на каналі 2+2. Крім того, про гру розповідатимуть на YouTube-каналі проекту FootballHub.

Відзначимо, що переможець пари "Динамо" – АЗ в наступному раунді кваліфікації зійдеться з найсильнішою в протистоянні "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визначився з баластом в команді.