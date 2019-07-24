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Де дивитися онлайн Будучность — Зоря: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

3.1т Читати матеріал російською

Луганська "Зоря" першою з представників України розпочне свій шлях у новому єврокубковому сезоні.

Команда Віктора Скрипника, який очолив "біло-чорних" цього літа, у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з чорногорською "Будучностю". Першу зустріч наші співвітчизники проведуть на виїзді у четвер, 25 липня.

Побачити поєдинок можна буде в ефірі телеканалу УНІАН. Крім того, пряму трансляцію з Чорногорії покаже інтернет-сайт ТСН "Проспорт". Початок гри – о 21:45 за київським часом.

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Де дивитися онлайн Будучность — Зоря: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

ФК "Зоря"

Зазначимо, що матч-відповідь пройде рівно через тиждень, 1 серпня. У третьому раунді кваліфікації "Зоря", в разі прходження чорногорського бар'єру, зіграє з переможцем пари ЦСКА (Софія) – "Осієк".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) влаштував підставу українській команді в Лізі Європи.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Чорногорія Підгірці
Тег
ФК Зоря
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Shelby Ashlyn
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