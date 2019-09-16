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16 вересня • оновлено в 14:47
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Де дивитися онлайн Боруссія — Барселона: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

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У вівторок, 17 вересня, в Дортмунді відбудеться один із головних матчів першого ігрового дня групового етапу Ліги чемпіонів. "Боруссія" в рідних стінах зіграє з "Барселоною".

Обидва клуби регулярно виступають у головному турнірі континенту, але це буде їхня перша зустріч у ЛЧ. Раніше суперники грали між собою тільки на Суперкубок УЄФА-1997, коли каталонці перемогли за сумою двох матчів 3:1.

Де дивитися онлайн Боруссія — Барселона: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі та Луїс Суарес травмовані, і це може стати головною причиною блідого старту "Барси" в новому сезоні. Чи зможе новачок клубу Антуан Грізманн забезпечити гостям три очки в стартовому поєдинку групи F?

О КОТРІЙ "БОРУССІЯ" – "БАРСЕЛОНА"

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" – "Барселона". Початок гри на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" – о 22:00 за київським часом.

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ДЕ ДИВИТИСЯ "БОРУССІЯ" "БАРСЕЛОНА"

В Україні зустріч "Боруссія" – "Барселона" в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Також гру можна буде побачити у прямій трансляції на російському каналі "Матч! Футбол 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про підписання Ліонелем Мессі унікального контракту з "Барселоною".

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Німеччина Дортмунд
Теги
Боруссія Дортмунд ФК Барселона
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