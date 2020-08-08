Де дивитися онлайн "Баварія" – "Челсі": на якому каналі Ліга чемпіонів

Німецька "Баварія" в суботу, 8 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок з лондонським "Челсі" пройде в Мюнхені на "Альянц-Арені".

Початок гри – о 21:55 за київським часом.

Перший матч між цими командами відбувся 25 лютого в Англії і завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

Побачити протистояння європейських грандів можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні французький "Ліон" і англійський "Манчестер Сіті" стали першими учасниками чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Представник Ліги 1 сенсаційно здолав за сумою двох матчів "Ювентус", а команда українця Олександра Зінченка вибила з турніру мадридський "Реал".