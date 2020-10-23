Де дивитися онлайн "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій Ель-Класіко

Олександр Чеканов Футбол 10:24, 23.10.2020

У сьомому турі чемпіонату Іспанії з футболу в суботу, 24 жовтня, відбудеться головний матч першого кола турніру.

На легендарному стадіоні "Камп Ноу" зійдуться непримиренні суперники – каталонська "Барселона" та мадридський "Реал". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

Побачити Ель-Класіко в Україні можна буде завдяки відеосервісу Megogo, який покаже гру в прямому ефірі.

Крім того, трансляцію з Каталонії проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", які запропонують глядачам аналітичну студію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" сенсаційно програв "Шахтарю" у першому турі Ліги чемпіонів. Після гри кілька гравців "королівського клубу" виступили проти головного тренера Зінедіна Зідана.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Коронавірус вразив понад 7,5 тис. українців за добу: статистика МОЗ на 23 жовтня

Путін про економіку України: таке падіння, як ніби в них не одна пандемія пройшла

У Маріуполі вирує COVID-19: у лікарнях катастрофа з лікарями, киснем і ліжко-місцями

Українці – про вояж "слуг" на Донбас: сьомий рік війни, а очі відкрилися перед виборами

У Коломиї всі лікарі інфекційки захворіли на COVID-19