Де дивитися онлайн "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій Ель-Класіко

У сьомому турі чемпіонату Іспанії з футболу в суботу, 24 жовтня, відбудеться головний матч першого кола турніру.

На легендарному стадіоні "Камп Ноу" зійдуться непримиренні суперники – каталонська "Барселона" та мадридський "Реал". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал. Початок гри – о 17:00 за київським часом.

Побачити Ель-Класіко в Україні можна буде завдяки відеосервісу Megogo, який покаже гру в прямому ефірі.

Крім того, трансляцію з Каталонії проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", які запропонують глядачам аналітичну студію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" сенсаційно програв "Шахтарю" у першому турі Ліги чемпіонів. Після гри кілька гравців "королівського клубу" виступили проти головного тренера Зінедіна Зідана.