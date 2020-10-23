Де дивитися онлайн "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій Ель-Класіко
У сьомому турі чемпіонату Іспанії з футболу в суботу, 24 жовтня, відбудеться головний матч першого кола турніру.
На легендарному стадіоні "Камп Ноу" зійдуться непримиренні суперники – каталонська "Барселона" та мадридський "Реал". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал. Початок гри – о 17:00 за київським часом.
Побачити Ель-Класіко в Україні можна буде завдяки відеосервісу Megogo, який покаже гру в прямому ефірі.
Крім того, трансляцію з Каталонії проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", які запропонують глядачам аналітичну студію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" сенсаційно програв "Шахтарю" у першому турі Ліги чемпіонів. Після гри кілька гравців "королівського клубу" виступили проти головного тренера Зінедіна Зідана.