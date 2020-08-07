Де дивитися онлайн "Барселона" – "Наполі": на якому каналі трансляція Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" та італійський "Наполі" у суботу, 8 серпня, проведе гру у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Зустріч на легендарному стадіоні "Камп Ноу" повинна була відбутися ще 8 березня, проте була відкладена через пандемію коронавірусу. У першому поєдинку каталонці ледь не програли, зумівши добитися нічиєї 1:1.

Побачити інтригуюче протистояння можна буде побачити в прямому ефірі на каналі "Футбол 2". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

У Росії трансляцію з Барселони проведуть "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2". А білоруські любителі футболу зможуть стежити за поєдинком завдяки телеканалу "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА назвав санкції для клубів в новому єврокубковому сезоні через пандемію коронавірусу.