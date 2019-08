Де дивитися онлайн АЗ Алкмаар - Маріуполь: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

15 серпня відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому "Маріуполь" зіграє на виїзді з АЗ (Нідерланди). Гра пройде в Гаазі на стадіоні "Карс Джинс".

Нагадаємо, що напередодні на домашньому стадіоні АЗ - арені АФАС - сталася надзвичайна подія: на трибуни обвалився дах. Таким чином, проведення єврокубкового поєдинку на стадіоні, побудованому в 2006 році, який вміщує 17 тисяч глядачів, виявилося неможливим.

Just as well there was not fans in the stadium at the time ! ... #AZStadion #AZAlkmaar #AZStadium https://t.co/j0KoWdJpoL