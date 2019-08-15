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Де дивитися онлайн АЗ Алкмаар - Маріуполь: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

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15 серпня відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому "Маріуполь" зіграє на виїзді з АЗ (Нідерланди). Гра пройде в Гаазі на стадіоні "Карс Джинс".

Нагадаємо, що напередодні на домашньому стадіоні АЗ - арені АФАС - сталася надзвичайна подія: на трибуни обвалився дах. Таким чином, проведення єврокубкового поєдинку на стадіоні, побудованому в 2006 році, який вміщує 17 тисяч глядачів, виявилося неможливим.

УЄФА прийняв рішення про перенесення матчу Ліги Європи проти "Маріуполя" на стадіон в Гаазі.

Поєдинок АЗ - "Маріуполь" можна буде побачити у прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1". Початок зустрічі - о 21.30.

"Маріуполь" тестує поле стадіону в Гаазі

"Маріуполь" тестує поле стадіону в Гаазі

ФК "Маріуполь"

Відзначимо, що перша гра в Одесі між командами не принесла забитих м'ячів - 0:0. Таким чином, на виїзді команду Олександра Бабича влаштує навіть результативна нічия.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи, на якому "Зоря" і "Маріуполь" дізналися своїх потенційних суперників.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Нідерланди Гаага
Тег
ФК Маріуполь
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