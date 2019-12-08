Де дивитися онлайн Аталанта - Шахтар: розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в середу, 11 грудня, зіграє вдома з італійської "Аталантою".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Аталанта. Початок зустрічі - о 20:00.

Шанувальники футболу, які не потраплять на трибуни стадіону "Металіст" в Харкові, зможуть підтримати команду Луїша Каштру біля екранів ТБ. У прямому ефірі виїзну гру "помаранчово-чорних" проти представника Італії покаже український телеканал "Футбол 2" і російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3".

У записі поєдинок буде доступний 12 грудня о 01:55 на "Футбол 1", о 08:55 на "Футбол 2", о 09:05 на каналі "Матч! Футбол 1" і о 15:35 на каналі "Матч! Футбол 2 ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

У 2-му турі в Італії "гірники" на останніх секундах вирвали перемогу (2:1) у "Аталанти".

Матч 3-го туру "Шахтар" - "Динамо" Загреб завершився з рахунком 2:2. У четвертому турі "Шахтар" в Хорватії програвав 1:3, але зміг врятуватися від поразки.

Гра 5-го туру в гостях з англійським "Манчестер Сіті" сенсаційно завершилася з рахунком 1:1.

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