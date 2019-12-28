Де дивитися онлайн Арсенал - Челсі: розклад трансляцій

"Арсенал" в центральному матчі 20-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі зустрінеться "Челсі".

Лондонське дербі пройде 29 грудня, у неділю, і почнеться о 16:00 за київським часом.

Арсенал - Челсі

"Арсенал" в останніх 11 матчах зміг виграти лише раз. Зараз у команди 24 очки і 11-е місце в турнірній таблиці.

У "Челсі" на вісім очок більше: команда Френка Лемпарда розташувалася на 4-й позиції. За "аристократами" залишилася і остання очна зустріч: в фіналі Ліги Європи в Баку "Челсі" розгромив суперника з рахунком 4:1.

Телеглядачі в прямому ефірі зможуть подивитися цю гру на телеканалах "Setanta Qazaqstan", "Setanta Sports Ukraine" та "Білорусь 5". Також зустріч можна буде подивитися на стріммінгових сервісах Megogo і Okko.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.

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