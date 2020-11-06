Де дивитися онлайн 9-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі у п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться дев'ятий тур першості.

Центральним матчем ігрового дня стане протистояння головних претендентів на чемпіонство – київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Крім того, цікавим виглядає поєдинок луганської "Зорі" та полтавської "Ворскли".

Традиційно глядачі зможуть побачити матчі туру зможуть побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і УНІАН. Вашій увазі повний розклад зустрічей.

Прем'єр-ліга України. 9-й тур

6 листопада (п'ятниця)

19.00. "Дніпро-1" – "Колос", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

Арбітр VAR: Андрій Коваленко

7 листопада (субота)

14:00. "Олімпік" – "Маріуполь", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Денис Шурман

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

17:00. "Олександрія" – "Львів", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Микола Кривоносов

19:30. "Десна" – "Минай", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Роман Блавацький

8 листопада (неділя)

14:00. "Рух" – "Інгулець", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Олексій Деревінський

17:00. "Динамо" – "Шахтар", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Микола Балакін

19:30. "Зоря" – "Ворскла", УНІАН

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Євген Арановський

Арбітр VAR: Віталій Романов

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило 10 гравців через травми і коронавірус.