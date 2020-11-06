Де дивитися онлайн 9-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі у п'ятницю, 6 листопада, розпочнеться дев'ятий тур першості.
Центральним матчем ігрового дня стане протистояння головних претендентів на чемпіонство – київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Крім того, цікавим виглядає поєдинок луганської "Зорі" та полтавської "Ворскли".
Традиційно глядачі зможуть побачити матчі туру зможуть побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і УНІАН. Вашій увазі повний розклад зустрічей.
Прем'єр-ліга України. 9-й тур
6 листопада (п'ятниця)
19.00. "Дніпро-1" – "Колос", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
Арбітр VAR: Андрій Коваленко
7 листопада (субота)
14:00. "Олімпік" – "Маріуполь", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського
Головний арбітр: Денис Шурман
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
17:00. "Олександрія" – "Львів", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Микола Кривоносов
19:30. "Десна" – "Минай", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Роман Блавацький
8 листопада (неділя)
14:00. "Рух" – "Інгулець", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Олексій Деревінський
17:00. "Динамо" – "Шахтар", 2+2
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Микола Балакін
19:30. "Зоря" – "Ворскла", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Євген Арановський
Арбітр VAR: Віталій Романов
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило 10 гравців через травми і коронавірус.