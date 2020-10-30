Де дивитися онлайн 8-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі вже в п'ятницю, 30 жовтня, стартує 8-го туру першості.

Лідер першості київське "Динамо" зіграє формально гостьовий матч з "Дніпро-1" на "Олімпійському". У свою чергу діючі чемпіони, футболісти "Шахтаря", приймуть на тій же арені "Маріуполь".

За традицією вболівальники зможуть спостерігати за поєдинками завдяки каналам "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 8-й тур

30 жовтня (п'ятниця)

19.00. "Шахтар" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Володимир Новохатній

31 жовтня (субота)

14:00. "Колос" – "Олімпік", "Футбол 2"

Ковалівка, стадіон "Колос"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Арбітр VAR: Віталій Романов

17:00. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Ярослав Козик

19:30. "Дніпро-1" – "Динамо", УНІАН

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

1 листопада (неділя)

14:00. "Минай" – "Рух", "Футбол 1"

Ужгород, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Львів" – "Ворскла", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Арбітр VAR: Денис Шурман

19:30. "Інгулець" – "Зоря", "Футбол 1"

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

Арбітр VAR: Микола Балакін

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" через COVID-19 залишилося на найближчий час без двох лідерів команди.