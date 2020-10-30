Де дивитися онлайн 8-й тур УПЛ: розклад, календар, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі вже в п'ятницю, 30 жовтня, стартує 8-го туру першості.
Лідер першості київське "Динамо" зіграє формально гостьовий матч з "Дніпро-1" на "Олімпійському". У свою чергу діючі чемпіони, футболісти "Шахтаря", приймуть на тій же арені "Маріуполь".
За традицією вболівальники зможуть спостерігати за поєдинками завдяки каналам "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 8-й тур
30 жовтня (п'ятниця)
19.00. "Шахтар" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Володимир Новохатній
31 жовтня (субота)
14:00. "Колос" – "Олімпік", "Футбол 2"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Арбітр VAR: Віталій Романов
17:00. "Олександрія" – "Десна", "Футбол 2"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Ярослав Козик
19:30. "Дніпро-1" – "Динамо", УНІАН
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
1 листопада (неділя)
14:00. "Минай" – "Рух", "Футбол 1"
Ужгород, стадіон "Авангард"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
17:00. "Львів" – "Ворскла", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Денис Шурман
19:30. "Інгулець" – "Зоря", "Футбол 1"
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Андрій Коваленко
Арбітр VAR: Микола Балакін
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" через COVID-19 залишилося на найближчий час без двох лідерів команди.